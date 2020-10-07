Ураган "Дельта" с ветром в 230 км/ч разрушил штат Мексики. Фото и видео стихийного бедствия

Ураган "Дельта" обрушился на Мексиканский залив, оставив более 260 тысяч жителей курортного полуострова Юкатан без электричества.

Об этом сообщило Associated Press. Из двух мексиканских штатов эвакуировали около 40 тысяч человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Еще около 2700 человек, в том числе туристы, находятся в штормовых убежищах и не могут вернутся домой или в свои отели.

По словам Карлоса Хоакина Гонсалеса, губернатора штата Кинтана-Роо, сообщений о каких-либо смертях или травмах не поступало. Однако в штате повалены деревья и заблокированы дороги.

Порывы ветра достигают 230 км/ч.

Из двух мексиканских штатов эвакуировали около 40 тысяч человек. Twitter

Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс заявил, что в штате началась подготовка к урагану, который к концу недели подойдет к американскому побережью. По его словам в прибрежных районах укрепляют дамбы, размещают мешки с песком, а также принимают другие меры.

Ураган привел к затоплениям. Twitter Expreso de Campeche

Формирование ураган "Дельта". Национальный центр ураганов США

карта движения урагана "Дельта". Национальный центр ураганов США

На Юкатане массово повалило деревья. Twitter Expreso de Campeche

В результате стихии никто не пострадал. Twitter Expreso de Campeche

Более 260 тысяч человек остались без электричества. Twitter Expreso de Campeche

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карибском бассейне сформировался и уже достиг четвертой категории ураган "Дельта". Ожидается, что самый мощный удар придется в четверг, 8 октября, по Луизиане, Миссисипи, Алабаме.