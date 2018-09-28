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ПолитикаЭкономика

Могут упразднить: в Молдове готовят новый "сюрприз" другу Путина

1.4тЧитать материал на украинском

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду не исключает, что в будущем республика откажется от должности президента.

По его словам, своими действиями временно лишенный полномочий глава государства Игорь Додон дискредитирует институт президента и ставит в неловкое положение другие органы власти, в том числе - парламент и правительство, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что следующий парламент прибегнет к дальнейшему ограничению полномочий президента. Нам следует вернуться к вопросу о конституционной реформе, чтобы окончательно перейти к парламентской форме правления", – заявил Канду.

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Спикер привел в пример назначение на этой неделе двух новых министров в состав правительства. Для этого понадобилось в четвертый раз принять решение о временном отстранении президента от должности.

"Я предполагаю, что это – не последний случай даже при нынешнем парламенте, полномочия которого истекают. В парламенте есть еще проекты законов, против которых выступает президент. Некоторые законы уже приняты и отправлены на промульгацию", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября Конституционный суд Молдовы временно отстранил Игоря Додона от должности главы республики. Это произошло из-за его отказа утвердить новых министров.

Персона
Игорь Додон
Место
Молдова
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