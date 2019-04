"Упокой, Господи, их души!" Трамп оскандалился, "похоронив" соперников на выборах

Президент США Дональд Трамп "похоронил" своих основных соперников-демократов в борьбе за президентское кресло в 2020 году Берни Сандерса и Джо Байдена.

Также в своем твите американский лидер обозвал их "безумным" и "соней". "Думаю, что двумя финалистами, которые будут участвовать в выборах против, возможно, лучшей экономики в истории нашей страны (и много чего еще прекрасного), будут безумный Берни Сандерс и соня Джо Байден! Я жду борьбы с любым. Упокой, Господи, их души!" — написал Трамп.

Отметим, что результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией The Morning Consult, показали, что Байден и Сандерс лидируют по популярности в списке из 25 демократов, заявивших на этот момент об участии в президентской гонке.

I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul!