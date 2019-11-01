Упал на дно колодца: в Индии умер мальчик, которого спасали несколько дней

В Индии после многодневных поисков нашли мертвым двухлетнего мальчика, который упал в колодец.

Об этом пишет ВВС. Суджит Уилсон упал в колодец, когда играл на улице вместе с другими детьми.

Сначала он оказался на глубине около 10 метров, но за прошедшие дни, говорят спасатели, провалился дальше в заброшенный колодец, на глубину 180 метров. Спасатели закачивали в колодец кислород, но из-за грязи он не мог попасть на ту глубину, где находится ребенок.

Суджит с мамой ВВС

"Мы обнаружили его тело таким, которое сильно разложилось", – заявил журналистам чиновник Дж. Радхакришнан.

Тело отправили в правительственную больницу для вскрытия, а затем передали родителям, которые уже похоронили его.

По данным местных газет, мать ребенка сначала пыталась спасти сына самостоятельно. Она сшила специальный мешок, чтобы его достать, и попыталась забраться в колодец, умоляя парня не плакать. Однако попытка извлечь его оказалась безуспешной.

Спасатели начали бурить вторую скважину, после того как попытка пробурить первую провалилась – почва оказался слишком твердым для техники, которая была в распоряжении спасателей. Попытки извлечь мальчика с помощью веревки так же оказались безуспешными.

Газеты со ссылкой на представителей администрации штата также сообщили, что когда спасатели спустили в скважину камеру, то смогли услышать дыхание ребенка.

Как писал OBOZREVATEL, на Буковине умерла 3-летний ребенок с двусторонней гнойной пневмонией, которой не смогли поставить правильный диагноз.

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