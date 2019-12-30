"Упал из-за ошибки?" Названа новая версия крушения самолета в Алма-Ате

Самолет авиакомпании Bek Air, который разбился после взлета в казахском городе Алма-Ата 27 декабря, мог упасть из-за ошибки в работе навигационных служб.

Это одна из новых версий крушения лайнера, которую на данный момент рассматривает казахское следствие, сообщает Радио Свобода.

Ранее среди возможных причин катастрофы называлась ошибка пилотов и техническая неисправность. МВД Казахстана также упоминало в числе версий погодные условия, однако вице-премьер страны Роман Скляр отверг этот вариант.

Крушение самолета АиФ

"Бортовые самописцы самолёта находятся в хорошем состоянии, их уже передали в Москву специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК)", – сообщил Скляр.

Новости На борту разбившегося в Казахстане самолета были украинцы

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане рано утром, 27 декабря, упал на землю самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Он рухнул в районе жилого сектора. На борту самолета Bek Air находились двое граждан Украины. Они находятся в госпитале в тяжелом состоянии.

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