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"Упал, истекая кровью!" Вскрылись новые данные о зверски убитом дочерьми москвиче

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Если бы дочерям Михаила Хачатуряна не удалось его добить, он бы сам лишил их жизни.

Такое предположение высказал азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев после того, как побывав в квартире этой семьи в Москве, передает The First News.

"Я вижу, что это не было спланированным. Это был всплеск. Начала одна из девочек, схватилась за нож. Остальные ее поддержали. Чувствую: раненый Хачатурян выскочил из квартиры, но потом упал вот здесь, истекая кровью. Но он не чувствовал страха. Он до последнего думал, что будет жить. Хотя, если бы он выжил, он бы их убил, это точно", - говорит мужчина.

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По его ощущениям, Хачатурян был деспотичным человеком.

"Этот мужчина был как хищник. Понимаете, он привык, что весь мир крутился вокруг него. Чужое мнение его не интересовало. Он так жил. Про деспотию, давление и тяжелый нрав отца девочки говорят правду. А вот про домогательства и сексуальное насилие - обманывают. Я вижу, что ничего такого не было", - утверждает Рзаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын убитого тремя дочерьми жителя Москвы Михаила Хачатуряна Сергей подтвердил, что отец применял физическое насилие к членам семьи.

Место
Россия
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