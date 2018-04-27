"Уникальное оружие": эксперт раскрыл лживый пафос Путина

Реализация проектов по созданию новых вооружений займет несколько десятилетий и нынешние заявления президента РФ Владимира Путина не соответствуют реальности.

Об этом написал в своем блоге на "Обозревателе" эксперт по развитию ВПК Украины Максим Глущенко.

"Владимир Путин на заседании Российского союза ректоров заявил, что в РФ создана "мощнейшая в мире" ударная система... На самом деле в этот раз руководитель Кремля не сказал ничего нового, он просто повторил свои тезисы из мартовского выступления перед Федеральным собранием... По-видимому, "комплект" всех этих наработок и дает основание Путину говорить о "не имеющей аналогов системе вооружений", - отметил он.

Глущенко обратил внимание, что в СМИ нет никакой конкретики от российских чиновников относительно новых вооружений. И выводы можно делать только по обрывкам фраз и сообщений.

"В этом отношении очень активен замминистра обороны РФ Юрий Борисов, который часто осуществляет в СМИ "пиар-сопровождение" темы новых вооружений. Например, в прошлом году он рассказывал об активной работе РФ по созданию гиперзвукового оружия. Правда, затем оговорился, что это перспективы "ближайшего десятилетия", - отметил он.

По словам эксперта, "от теории до практического воплощения (с учетом успешных испытаний и серийного производства!) проходят десятилетия, если речь идет о создании новых образцов".

"Из всего озвученного наиболее реалистичным, хотя и с опозданием ранее озвученных сроков, видится процесс замены стратегического ракетного комплекса Р-36М2 "Воевода" ("Сатана"). Именно об этом проекте в открытом доступе информации больше всего. Р-36М2 создавался еще в УССР на Днепропетровском КБ "Южное", производился на днепропетровском "Южмаше" и заступил на боевое дежурство в далеком 1988 году... В 2017 году на боевом дежурстве в России находились 46 единиц "Воеводы" и до 2014 года продлением их эксплуатации занимались украинские специалисты. Потом сроки эксплуатации "Воевод", стоящих на боевом дежурстве в РФ, были продлены до 2026 года", - сказал Глущенко.

Экперт добавил, что в 2013 году командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев обещал, что обещал окончание работ по созданию "Сармата" до 2018 года.

"Этого не случилось, и теперь предполагается, что на дежурство первые 20 новых ракет заступят в 2020 году. По этому конкретному случаю можно судить, насколько долог путь от пафосных заявлений до их реальной реализации", - отметил Глущенко.

Как сообщал "Обозреватель", 26 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в РФ создана "мощнейшая в мире" ударная система.