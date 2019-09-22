"Уничтожить!" Настоящую суть Путина показали в сенсационных мемуарах

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал о встрече с главой РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в 2013 году в Сочи.

Этот эпизод вошел в нашумевшие мемуары политика, передает "Русская служба ВВС". Отмечается, что книга "Под запись" начала продаваться в Британии 19 сентября.

Встреча, по воспоминаниям Кэмерона, началась с того, что Путин прошелся по тем вопросам, которые были обозначены в карточках с подсказками, лежавшими перед ним на столе.

Через некоторое время он отодвинул карточки в сторону и сказал: "Послушай, я не хочу устраивать обычный спор, в котором ты говоришь: "Вы ошибаетесь по поводу ситуации в Сирии и Ливии", а я вам говорю: "Нет, это вы ошибаетесь". Я хочу очень открыто поговорить и придумать план [действий]".

В ходе беседы британский политик сказал: "Я хочу, чтобы мы объединились с заслуживающим доверия единым правительством в Сирии и уничтожили [Ан-Нусру]".

"Уничтожили их? О, вот теперь ты говоришь на моем языке", – ответил Путин.

Владимир Путин

Как писал OBOZREVATEL, в этих же мемуарах Дэвид Кэмерон вспомнил о неожиданных словах Владимира Путина об аннексированном Крыме.

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