Главная Новости
11 февраля • обновлено в 21:35
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Уничтожили танки и зенитки: Турция убила и взяла в плен 51 сирийского военного

Читать материал на украинском

Во вторник, 11 февраля, в ходе операции в провинции Идлиб вооруженные силы Турции "нейтрализовали" 51 сирийского военнослужащего.

Об этом сообщили на сайте министерства обороны Турции. Отмечается, что также были уничтожены два танка и зенитная установка.

Новости
Разбомбили школу и дома: самолеты Путина нанесли удар по Сирии. Кадры 18+

Два танка были уничтожены

Два танка были уничтожены

eadaily.com

"Согласно последней информации, полученной из различных источников в Идлибе, был нейтрализован 51 военный режима, уничтожены два танка, одна зенитная установка, один склад боеприпасов", – отметили в сообщении.

Еще один сирийский танк был захвачен турецкими военными.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Сирии в провинции Идлиб во вторник, 11 февраля, сбили вертолёт войск президента Башара Асада. Оба пилота погибли.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Сирия Идлиб
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
10
7
Смешно
20
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
вот что значит эрдоган с вислоухими переобщался, наверняка еще при это потерь не было
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Waix Alex
Waix Alex
Чем больше уничтоженных путиноидоа, тем больше мира и справедливости!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Володька будет нервничать, у него турки отжимают власть и влияние.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги