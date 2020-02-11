Уничтожили танки и зенитки: Турция убила и взяла в плен 51 сирийского военного

Во вторник, 11 февраля, в ходе операции в провинции Идлиб вооруженные силы Турции "нейтрализовали" 51 сирийского военнослужащего.

Об этом сообщили на сайте министерства обороны Турции. Отмечается, что также были уничтожены два танка и зенитная установка.

Два танка были уничтожены eadaily.com

"Согласно последней информации, полученной из различных источников в Идлибе, был нейтрализован 51 военный режима, уничтожены два танка, одна зенитная установка, один склад боеприпасов", – отметили в сообщении.

Еще один сирийский танк был захвачен турецкими военными.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Сирии в провинции Идлиб во вторник, 11 февраля, сбили вертолёт войск президента Башара Асада. Оба пилота погибли.

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