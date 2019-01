Уничтожили 8 батарей ПВО: появились новые подробности и фото удара Израиля по Сирии

В результате мощного удара Армии обороны Израиля в Сирии было поражено восемь батарей противовоздушной обороны российского производства.

Об этом сообщает Haaretz. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что среди атакованных называют системы С-75, С-125, "Бук", "Панцирь", а также радар, входящий в комплекс противовоздушной обороны.

По данным Telegram-канала Directorate 4, в числе уничтоженных был также зенитный комплекс "Оса". При этом, сообщается, что сирийские и российские военные до сих пор не задействовали свои более совершенные системы – С-300.

twitter.com/imagesatintl

Появились также спутниковые снимки места ракетного удара по "Панцирь-С1" и международному аэропорту Дамаска, которые были опубликованы ресурсом ImageSatIntl.

Как следует из пояснений к фото, уничтоженный радар – JY-27 китайского производства, предназначенный для обнаружения малозаметных самолетов, таких как F-22, F-35 и B-2 Spirit.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 января Израиль нанес мощный удар по сирийским позициям.

Целью стали иранские подразделения "Аль-Кудс" на территории страны.

В сети опубликовали видео, на котором показана атака военных Израиля.

