Уничтожение архивов в России: блогер спрогнозировал катастрофу

Если Российская Федерация проживет еще несколько лет как государство, произойдет историческая катастрофа.

О возможных последствиях свидетельствует уничтожение архивных документов, как ранее сообщил директор Музея истории ГУЛАГа в Москве Роман Романов. Об этом говорится в блоге Юрия Гудыменко, опубликованном на OBOZREVATEL.

"Я уверен, что очень скоро мы услышим о том, что ГУЛАГ был "легким перегибом", а затем о том, что никакого ГУЛАГа то не было, там только террористы и преступники работали на благо великой державы. Это мы увидим, если Россия, не дай Бог, проживет еще несколько как лет государство. Этого нельзя избежать. Для истории как для науки, которая бы могла исследовать эти факты, это, конечно, катастрофа", – отметил Гудыменко.

По его мнению, самая большая катастрофа для истории еще впереди, потому что Россия может уничтожить еще много важных документов.

"Я уверен, что мы узнаем о том, что было уничтожено еще очень много документов. Я считаю, что больше документов будут уничтожены именно по истории ГУЛАГа, по истории сотрудничества СССР с Третьим Рейхом и их союзниками, по истории Голодомора, потому что очень много архивов расположены на территории Российской Федерации. Это архивы по подавлению антибольшевистских, антироссийских выступлений на территории всего Советского Союза. Только в России - в Москве, в Петербурге, в других городах находятся огромные архивы, в том числе спецслужб, милиции и политические архивы. Они являются засекреченными", – подчеркнул блогер.

Он также добавил, что о значительной части из них уже можно ничего не узнать, потому что это секретная информация, которая полностью закрыта в России в отличие от Украины, которая пытается раскрыть как можно больше архивов.

"Я уверен в том, что было и будет уничтожено гораздо больше важных для истории бумаг. То, что мы видим сейчас - это лишь верхушка айсберга", – резюмировал Гудыменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Романов рассказал, что Россия уничтожает архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР.