"Уничтожают Украину!" Соловьев и Скабеева устроили истерику из-за "б*ндеровской" сгущенки

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев и скандальная Ольга Скабеева бурно отреагировали на креативные подарки для бойцов Вооруженных сил Украины к 8 Марта.

Речь идет о наборах сгущенки, на этикетках которой будут изображены портреты известных украинских националисток. Неадекватную реакцию на такой маркетинговый ход рупор путинского режима продемонстрировал в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сгущенка TABASCO

"Националисты уже настроились на новый Майдан, радикалы захватывают храмы канонической церкви, снесенный во Львове памятник советским воинам хотят отправить в Музей террора, а украинских военных поздравят с 8 Марта банками сгущенки с изображением жены Бандеры! Что еще они не сделают, чтобы уничтожить страну?!" — вскипел Соловьев.

Скабеева также не смогла пройти мимо яркого презента для украинских бойцов, и запостила фото сгущенки на своем Telegram-канале.

Отметим, что, помимо жены лидера ОУН Степана Бандеры, на сувенирной сгущенке изобразят также супруг командира УПА Романа Шухевича, гетмана Павла Скоропадского и писателя Михаила Коцюбинского. Кроме того, как пишет Gazeta.ua, на этикетке будет содержаться их краткая биография.

Эта лимитированная серия будет отправлена украинским защитникам на Донбасс. Так авторы идеи хотят напомнить мужчинам о значении роли женщин в истории Украины.

Владимир Соловьев Скриншот видео

"8 марта в медиапространстве обычно вспоминают Розу Люксембург, Клару Цеткин и Софью Ковалевскую. Забывают об украинских женщинах, которые непосредственно влияли на ход истории Украины. Мы решили напомнить о тех, кто оказался несколько в тени известных мужчин. Ярослава Бандера была членом Ассоциации украинских студенческих организаций в Польше до 1939 года. Наталья Березинская-Шухевич спасала еврейских детей от немецких захватчиков. Вера Коцюбинская основала первую украинскую школу в Чернигове. Александра Скоропадская поддерживала мужа в эмиграции, взяла на себя весь быт и написала книгу, посвященную генеалогии Скоропадских", — рассказал председатель наблюдательного совета молочного комбината Валентин Запорощук.

Дизайн и концепцию проекта создала команда украинского креативного агентства, которая перед тем разработала "Боевую сгущенку" для ВСУ.

Серия сгущенного молока, посвященная выдающимся женщинам Украины, является исключительно сувенирной. Ее не будут продавать в магазинах, а передадут военным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соловьев разразился грязными ругательствами в адрес украинцев из-за того, что они обвиняют Россию в Голодоморе 1932-1933 годов. Рупор Кремля заявил, что ничего такого не было, а от голода якобы умирали люди всех национальностей.

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