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30 января • обновлено в 10:09
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Уничтожат мир за 30 минут: названы самые мощные подлодки

1.6т
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В мире существует как минимум пять подлодок, которым ничего не стоит уничтожить его всего за 30 минут. При чем три из них – российские, а две – американские.

Такой топ атомных субмарин составило издание National Interest. Примечательно, что они уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или же вскоре будут введены в эксплуатацию.

Отмечается, что в перечне не рассматривали более старые образцы таких военных машин, как, например, советские подлодки проекта 941 "Акула", поскольку большинство из них уже списаны.

Названы самые мощные подлодки в мире

Названы самые мощные подлодки в мире

Так, в рейтинге оказались подлодки проекта 955 "Борей". Их называют "самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами".

Также в списке есть подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин" и субмарины проекта 885М "Ясень-М".

Субмарина проекта 955 "Борей"

Субмарина проекта 955 "Борей"

army-news.ru

"Вторые могут подобраться к восточному побережью США на 2 тысячи километров и с этого расстояния поражать цели вплоть до Великих озер", – утверждает автор статьи.

Среди американских подлодок в подборке оказались субмарины типа "Огайо" и новые – типа "Колумбия". Их строительство ожидается в следующем году, а поступление на вооружение предполагается аж в 2031-м.

Субмарина проекта 667БДРМ "Дельфин"

Субмарина проекта 667БДРМ "Дельфин"

rusarmy.com

По данным издания, некоторые из этих субмарин настолько мощные, что всего одной такой боевой машины будет достаточно, чтобы "стереть в радиоактивный пепел" 288 целей размером с города.

Субмарина типа "Огайо"

Субмарина типа "Огайо"

topwar.ru

"В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война", – констатирует автор статьи.

Субмарина типа "Колумбия"

Субмарина типа "Колумбия"

ru.wikipedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Всемирного экономического форума в Давосе ученые подготовили для мировых лидеров список главных опасностей, которые ожидают человечество в ближайшие годы.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Вооружение
Место
США
Теги
оружие военная техника
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Граб Юрій
Граб Юрій
автор написал бред
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Зато мы краще за усих спиваемо" (из старого советского анекдота)
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ахаха. Названы 5 подлодок из которых 2 американские, которые поступят на вооружение только в 2031 году. Вот когда вступят встрой, вот тогда и поговорим. Вывод: В мире существует как минимум три подлодоки, которым ничего не стоит уничтожить его всего за 30 минут. При чем все они – российские.
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