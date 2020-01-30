Уничтожат мир за 30 минут: названы самые мощные подлодки

В мире существует как минимум пять подлодок, которым ничего не стоит уничтожить его всего за 30 минут. При чем три из них – российские, а две – американские.
Такой топ атомных субмарин составило издание National Interest. Примечательно, что они уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или же вскоре будут введены в эксплуатацию.
Отмечается, что в перечне не рассматривали более старые образцы таких военных машин, как, например, советские подлодки проекта 941 "Акула", поскольку большинство из них уже списаны.
Названы самые мощные подлодки в мире
Так, в рейтинге оказались подлодки проекта 955 "Борей". Их называют "самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами".
Также в списке есть подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин" и субмарины проекта 885М "Ясень-М".
Субмарина проекта 955 "Борей"
army-news.ru
"Вторые могут подобраться к восточному побережью США на 2 тысячи километров и с этого расстояния поражать цели вплоть до Великих озер", – утверждает автор статьи.
Среди американских подлодок в подборке оказались субмарины типа "Огайо" и новые – типа "Колумбия". Их строительство ожидается в следующем году, а поступление на вооружение предполагается аж в 2031-м.
Субмарина проекта 667БДРМ "Дельфин"
rusarmy.com
По данным издания, некоторые из этих субмарин настолько мощные, что всего одной такой боевой машины будет достаточно, чтобы "стереть в радиоактивный пепел" 288 целей размером с города.
Субмарина типа "Огайо"
topwar.ru
"В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война", – констатирует автор статьи.
Субмарина типа "Колумбия"
ru.wikipedia.org
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