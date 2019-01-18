''Уничтожать, как бешеных собак!'' Пропагандист Путина жестко пригрозил Украине

Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что Россия должна устроить в Украине свержение законной власти, чтобы "освободить" украинский народ.

Он отметил, что стране-агрессору необходимо попытаться это сделать руками самих украинцев, однако при необходимости применить военную силу. Наглый план рупор Кремля представил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"У нас должна быть единая программа освобождения Киева и всей Украины от мерзопакостной твари, захватившей власть! Это незаконная власть, которая пришла в результате переворота при поддержке мошенников из Европы и США. Наша цель — уничтожить эту клику и освободить украинский народ, который позорят!" — высказался он.

Семен Багдасаров "Sputnik Узбекистан"

Услышав столь наглые выпады, украинский политолог Василий Вакаров с сарказмом спросил у Багадасарова, узнал ли он у россиян о том, интересует ли их освобождение украинского народа. Однако вместо него на вопрос ответил Соловьев, который также перешел на открытые угрозы в адрес украинцев.

"Если вы когда-нибудь узнаете, что думают россияне! Если дать возможность россиянам, вас порвут, как Тузик грелку, — бандеровцев и нацистов!" — взбешенно выкрикнул ведущий программы.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Его мысль подхватил Багдасаров и продолжил свои нелепые попытки запугать Украину российским вторжением. Кроме того, он размечтался о появление некоего куратора украинского вопроса, который не будет бояться решать все радикальными методами.

"Мы очень толерантно себя ведем. Пора назвать вещи своими именами! Нам нужен жесткий конкретный руководитель, под которым будут все ведомства. Главная цель — свержение мерзопакостного режима. Который отвечал бы за Украину! У нас есть такие люди! Те кто сейчас занимаются, они гроша ломаного не стоят. Они ничего не делают для освобождения! Это наш народ, и мы должны его освободить, используя все методы!" — сорвался на истерику пропагандист.

Увлекшись своим маразматичным планом, Багдасаров добавил, что для достижения своей цели России даже необязательно вводить свои войска на территорию соседней страны. Ведь реализовать свою цель она якобы может активной поддержкой пророссийски настроенных украинцев.

"Это униженный народ, его отрывают от родного русского народа! Второй этап — мы должны помочь формированию в регионах Украины параллельных структур, которые будут выступать против власти в Киеве. Почему же мы в Донецке, Луганске не создадим правительство Украины в изгнании, задачей которого стояло бы свержение режима в Киеве силовым путем? Иначе они, твари, не уйдут! Их надо уничтожать, как бешеных собак! Но силами самих украинцев. Мы должны помочь им морально, а вот если понадобится на завершающем этапе, то и военным путем. Если мы его не свергнем — это угроза нашей национальной безопасности!" — подытожил невменяемый Багдасаров.

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