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2 апреля • обновлено в 20:35
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Умрет не менее 200 тысяч человек: в США выдали "оптимистичный" прогноз по коронавирусу

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В США от коронавируса может умереть около 200 тысяч человек.

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И это "оптимистичный" прогноз, заявил нейрохирург и медицинский корреспондент CNN доктор Санджай Гупта, передает DailyMail.

"200 тысяч случаев смерти от коронавируса в США - это "оптимистичный" прогноз, если только вся страна не будет исполнять все введенные рекомендации", – заявил он.

В прошлое воскресенье старший иммунолог Энтони Фаучи дал осторожный прогноз, что COVID-19 может унести от 100 000 до 200 000 жизней в стране.

Больница

Больница

"Фокус"

Доктор Гупта, ссылаясь на предположения Фаучи, сказал: "Люди, делающие такие заявления, говорят, что сейчас это основа с точки зрения прогнозов. Потенциально есть цифры, которые намного выше", – считает Фаучи.

Самоизоляция и соблюдение дистанции, как одни из мер по недопущению распространения коронавируса, были введены в США достаточно поздно, а в некоторых штатах эти меры не соблюдаются полноценно.

Чтобы не допустить прогнозируемого количества смертей, вся страна должно перейти на жесткий карантин, говорит нейрохирург.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США побили рекорд Китая по количеству жертв коронавируса – в Штатах скончались уже больше 4 тысяч человек.

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Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
смерть карантин болезнь
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