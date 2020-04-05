Умрет много людей: Трамп анонсировал "тяжелую неделю" в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие недели станут самыми тяжелыми для страны из-за стремительно распространения коронавируса.

В связи с этим он пообещал защитить граждан любой ценой, и отправить тысячу военных врачей в эпицентр эпидемии Нью-Йорк. Об этом он сказал на своей пресс-конференции 4 апреля.

При этом американский лидер отметил, что не хочет затягивать карантинные мероприятия в стране.

Новость дополняется…

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/1hZPOGtyl9 — The White House (@WhiteHouse) April 4, 2020

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!