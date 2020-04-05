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5 апреля • обновлено в 08:41
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Умрет много людей: Трамп анонсировал "тяжелую неделю" в США из-за коронавируса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие недели станут самыми тяжелыми для страны из-за стремительно распространения коронавируса.

В связи с этим он пообещал защитить граждан любой ценой, и отправить тысячу военных врачей в эпицентр эпидемии Нью-Йорк. Об этом он сказал на своей пресс-конференции 4 апреля.

При этом американский лидер отметил, что не хочет затягивать карантинные мероприятия в стране.

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Автор
Марина Лисничук
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