Умрет больше 1 млн: в США дали пугающий прогноз на пандемию COVID-19

Коронавирус (COVID-19) более опасен и смертоносен для людей, чем грипп. Если болезнь не остановить, то количество летальных случаев может значительно вырасти.

К такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета (США). Они призвали начать решительную борьбу с коронавирусом, пока число смертей не стало катастрофическим.

Исследование показало, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3%. В тоже время процент заболевания сезонным гриппом всего 0,1%.

COVID-19 в США

По прогнозу ученых, если до конца 2020 года в Штатах заболеет столько же людей, сколько гриппом во время эпидемии в 2018-19 годах (35,5 миллиона человек), то последствия будут ужасающими. По данным исследования, от COVID-19 может умереть почти 500 тысяч человек.

Ученые подчеркнули, что новый коронавирус более заразен, чем грипп. Анализ статистики показал, что за год заразиться могут минимум 20% американцев, а число летальных случаев может достигнуть от 350 тысяч до 1,2 миллиона.

Статистика основана на данных о заболеваемости и случаев смерти зараженных коронавирусом в 116 округах в 33 штатах США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США испытали вакцину от COVID-19 на людях.