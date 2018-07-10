Русский человек так бы не поступил. Русский бы человек сразу б сказал: "Если Родине надо — убивайте меня нахр*н! Токо сперва выпить дайте и потом контрольный вот туточки не забудьте. Да! А можно майку на старую поменять? — эту я куму отпишу".

Бабченко не русский человек. И фамилие у него скотское. Не говоря уже про Гройсмана ихнего. Это ж какими фашистами надо быть, чтоб еврея премьер-министром назначить! Правильно про таких, как Гройсман, наша "Комсомольская Правда" со всей её комсомольской прямотой и суровостью написала: "Мало из вас абажуров эсэсовцы делали!".

Я тогда, правда, не сообразил, давно ли это у нас комсомольцы заодно с эсэсовцами? Вроде, про войну мне всегда что-то другое рассказывали. Но потом быстро вспомнил, что умом Россию не понять и сразу успокоился. Россия большая, а у меня мозгов и так немного. Россию целый остальной мир аршином померить не может, куда мне ещё соваться!

Конечно русские своих не бросают: всегда найдут и укокошат. Но вот конкретно в этот раз нам не выгодно. А Россия всегда делает только то, что ей выгодно, а что не выгодно — не делает.

Вон Лангемак "Катюшу" придумал, и мы его тут же расстреляли. Выгодно? — конечно! — а нахр*н он нужен, если и так уже всё придумал?! Королёва — на Колыму. Тут наоборот: потрудись на лесоповале, пока ракету не изобретёшь. Туполева — в тюрьму: он, собака, к сороковым годам столько самолётов наделать успел, что начальство запуталось — какой надо, какой не надо. А в тюрьме ему быстро объяснили, что делать, что не делать. В нашей тюрьме всегда всё быстро объясняют.

Это просто со стороны кажется, что Россия своей выгоды не понимает. Всё она понимает, только глядит дальше, чем остальные. Вот спрашивают, на фига нам Севастополь? Сейчас, может, и не на фига, а время пройдёт — окажется, что нужен. Сто процентов! У нас всегда так. К примеру, утопили мы в Норвежском море подводную лодку "Комсомолец". На первый взгляд, невыгодно. Но это с какой стороны посмотреть! Лодка-то атомная. Норвеги радиацию боятся, рыбу там ловить перестали, так что вся ихняя рыба — нам! А мы ничего не боимся. Десять лодок по всему миру утопить — рыбы завались будет. Так что, свою выгоду мы всегда чуем и никогда не упустим.

Между прочим, в нашем руководстве, в отличие от той же Украины, не идиоты сидят. У нашего царя, говорят, опять в Швейцарии счёт на сорок миллиардов нашли. Там сорок, тут пятьдесят — вот уже на похороны и собрал. Прям как в сказке! — "Ай да умница козёл!". Правда, ходят слухи, что если он на кнопку нажмёт, то похороны всем нам будут, но какая разница? Денег-то на них он всё равно собрал!

Да он вообще лучше всех. Сами посудите. Вот посади Трампа в КамАЗ, тот же, поди, и с места не стронется. Потому, что не знает, зачем нужна педаль сцепления. Заставь Макрона взлететь со стерхами — скорее всего, грохнется. Королева Елизавета хоть бы раз щуку сама, без принца Гарри, добыла. Да и Меркель за всю жизнь ни одной амфоры на дне не нашла. Безрукие все какие-то. А наш рукастый.

И спецслужбы наши лучше всех. То, что хохлы организатора какого-то поймали, киллера арестовали, заказчика в углу зажали — эка невидаль! Вы ещё суд потом покажите. Не спецслужба, а не пойми что. Одно преступление раскрыли, а воплей — на полсвета. А вы попробуйте, как наше ФСБ, по сто террористов каждый месяц ловить, по двести терактов в неделю срывать да так, чтоб тихо: чтоб ни суда, ни свидетелей, ни террористов, ни организаторов, ни тротила никто не видел. Вот это я понимаю, плащи с кинжалами!

А Бабченко этот, правда, невыгодно. По крайней мере, сейчас. Потом, как выгоду почуем, как все угомонятся, так грохнем обязательно, а сейчас так позже.

А то скушно чота. В Империи-то всё по-прежнему: царь-колокол, который не умеет звонить, царь-пушка, которая не умеет стрелять, царь-ФСБ, которая даже Бабченко толком заказать не может, да, собственно, царь, который вообще ни хр*на не умеет, кроме как щук ловить. Даже на КамАЗе едет с двумя дополнительными мужиками в кабине: одним, чтоб за руль хвататься и скорости переключать, и другим — на педалях двойного управления.

Тихо всё, в общем. В футбол вот с тоски играть собираемся. Но после футбола что-нибудь придумаем обязательно. Есть наработки, есть, даже не сомневайтесь, недолго вам радоваться…