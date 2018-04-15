"Умный пацан": выяснилось, почему Путин "кинул" Асада

Российские ПВО не перехватывало крылатые ракеты во время удара США, Великобритании и Франции по Сирии, поскольку президент РФ действует "по пацанскому кодексу".

Об этом заявил политолог-арабист, в прошлом военный переводчик советской армии в Сирии Григорий Косач, передает "Радио Свобода".

"Это обычное поведение России в подобных ситуациях... На самом деле российские, либо советские когда-то, громогласные заявления вроде того, что мы закидаем всех шапками, разгромим и так далее, никогда не отвечали настоящим возможностям страны и не были реалистичны", - сказал он.

По мнению политолога, позиция России соответствует "пацанскому кодексу".

"С одной стороны, это... не по-пацански – бросать своих корешей. Но с другой… Насколько я помню мое давнее детство, все дворовые хулиганы в любой острой ситуации, которая время от времени возникала, при всем этом своем "пацанском кодексе" быстро соображали, что умный пацан уступает дорогу более сильному и прекращает действовать глупо лишь ради своего "пацанства", - пояснил Косач.

Новости Асад пожаловался на катастрофические проблемы в Сирии

Эксперт также выразил убеждение, что президент Сирии башар Асад несамостоятельная фигура и решения принимает под давлением своего окружения и Ирана.

"Скорее всего, нужно признать эту истину: что Асад, безвольный, который всего лишь символ, Асад, сформированный его сирийским и иранским окружением, и вместе с ним Россия – победят. Видимо, долгая сирийская драма закончится только этим... Режим в Дамаске скоро, при поддержке России и Ирана, добьется окончательной победы над оппозицией", - уверен Косач.

Он пояснил, что США и их союзники не хотят "идти на что-то большее" и готовы ограничиваться только подобными "ударами возмездия".

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля нанесли удары в Сирии. Пентагон отчитался, что все ракеты попали в цель.