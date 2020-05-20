Умирают в 3,5 раза чаще: ученые назвали группу риска при COVID-19

Антон Малиновский Мир 17:57, 20.05.2020 Обновлено: 18:05, 20.05.2020

Люди с сахарным диабетом имеют намного больше рисков умереть от COVID-19. Смертность у пациентов со вторым типом диабета в два раза выше, а с первым – в 3,5.

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Как сообщает DailyMail, исследование провели британские ученые из NHS и Imperial College London. Они проверили 23 804 случая смерти от COVID-19 и обнаружили, что у 31,4% погибших был сахарный диабет второго типа, а у 1,5% – первого. Таким образом они пришли к выводу о рисках болезни для людей с повышенным уровнем сахара в крови.

Кроме этого, исследование показало, если пациент с сахарным диабетом 2 типа страдает ожирением, то смертельный риск увеличивается еще в два раза.

Люди с сахарным диабетом имеют намного больше рисков умереть от COVID-19
DailyMail

"Это исследование показывает степень риска смерти от COVID-19 для людей с диабетом двух типов. Также важно, что более высокий уровень глюкозы в крови и ожирение тоже увеличивают риски", – заявил профессор Джонатан Валабхджи сказал:

Сейчас правительство Британии изучает результаты исследования, чтобы применить их во время снятия карантинных мер.

Как сообщал OBOZREVATEL, у мужчин в два раза больше шансов умереть от COVID-19, чем у женщин.

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