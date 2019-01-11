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''Умирают от обморожений!'' На КремльТВ заявили о ''холодном море'' в Украине без российского газа

8.2тЧитать материал на украинском

Скандальная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что в Украине из-за переохлаждений массово умирают люди.

По ее словам, это якобы происходит из-за отказа от российского газа. Нелепый пугающий фейк одиозная ведущая озвучила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

"В Украине поговорка на зло маме отморожу уши заиграла новыми, наверное, красками. А новые тарифы на тепло от МВФ обрекли Украину на тотальное замерзание. Только этой зимой от обморожений и переохлаждений умерли, только вдумайтесь, 64 человека! Больше тысячи человек, и это тоже официальная украинская статистика, пострадали!" — с наигранной обеспокоенностью объявила Скабеева.

Мороз

Мороз

Pixabay

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Скабеева заявляла, что задержка начала отопительного сезона в некоторых городах Украины якобы была связана с отказом от газа из страны-агрессора, а не с долговыми разбирательствами "Нафтогаза Украины" и региональных теплообеспечивающих предприятий. Кроме того, она устрашающе назвала ситуацию в Украине тотальным коллапсом.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Makc Махов, иди "цензору" предъявляй
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
"цензор" тоже пишет о том что "За месяц в Украине насмерть замерзли 64 человека" https://m.censor.net.ua/news/3105697/za_mesyats_v_ukraine_nasmert_zamerzli_64_cheloveka_minzdrav
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Makc Махов
Makc Махов
Зееленфройнд Викентий, кацапье валежником Украину не обеспечивает! Бяда! Люди от Мороза спят в супермаркетах на полках! 😜😃🤣🇷🇺🖕🖕🐐🐷
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
ващето об этом говорят многие украинские СМИ. в том числе Украинская Правда https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/10/7203397/
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Makc Махов, а кто же еще про Украину думать будет? ты? так ты не умеешь, амеры? так они думают сколько с вас еще можно шкур содрать? ЕС? те думают как еще вас можно в долги загнать. остается только россиянам об Украине думать! потому что когда Украина к России присоединится, нам все то, что бандеровцы нагадили, разгребать.
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Makc Махов
Makc Махов
Зееленфройнд Викентий, Путин Хуйло Кацапстан 🇷🇺💩 раздаёт, а они про Украину думают! Ебанутые кацапы, ой ебанутые! 🐷🐐🖕🇷🇺🤣😃😜
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