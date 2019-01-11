''Умирают от обморожений!'' На КремльТВ заявили о ''холодном море'' в Украине без российского газа

Скандальная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что в Украине из-за переохлаждений массово умирают люди.

По ее словам, это якобы происходит из-за отказа от российского газа. Нелепый пугающий фейк одиозная ведущая озвучила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

"В Украине поговорка на зло маме отморожу уши заиграла новыми, наверное, красками. А новые тарифы на тепло от МВФ обрекли Украину на тотальное замерзание. Только этой зимой от обморожений и переохлаждений умерли, только вдумайтесь, 64 человека! Больше тысячи человек, и это тоже официальная украинская статистика, пострадали!" — с наигранной обеспокоенностью объявила Скабеева.

Мороз Pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Скабеева заявляла, что задержка начала отопительного сезона в некоторых городах Украины якобы была связана с отказом от газа из страны-агрессора, а не с долговыми разбирательствами "Нафтогаза Украины" и региональных теплообеспечивающих предприятий. Кроме того, она устрашающе назвала ситуацию в Украине тотальным коллапсом.