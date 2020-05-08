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8 мая • обновлено в 19:53
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Умирают от COVID-19 в два раза чаще: исследования указали на основную группу риска

12.6т
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У мужчин в два раза больше шансов умереть от COVID-19, чем у женщин.

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Об этом говорят данные исследований, которыми руководил доктор Бен Голдакр из Оксфордского университета, передает DailyMail. По его словам, они проверили 5707 человек, которые умерли от COVID-19 в период с 1 февраля по 25 апреля 2020 года.

В результате оказалось, что мужчины умирали в 1,99 раз чаще, чем женщины. Кроме того, была подтверждена зависимость смертности от возраста.

"Люди в возрасте 60 лет имели в два раза больше шансов умереть, чем люди в возрасте 50 лет, в то время как риск для людей старше 70 лет возрос в пять раз. Для людей старше 80 лет он был в 12 раз выше", – говорится в исследовании.

У мужчин в два раза больше шансов умереть от COVID-19, чем у женщин

У мужчин в два раза больше шансов умереть от COVID-19, чем у женщин

DailyMail

По словам Бена Голдакра, данные исследования помогут при ослаблении карантинных мер в Британии. Мол, на работу можно будет выпускать молодых и здоровых британцев, в то время как для других возрастных категорий оставлять определенные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди, страдающие сезонной аллергией, в большей степени подвержены риску заражения коронавирусом.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
вирус
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