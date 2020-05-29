Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19

Французские ученые установили, что каждый десятый пациент с COVID-19 и сахарным диабетом умирает в течение недели после госпитализации.

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Как сообщает DailyMail, в исследовании проверили 1300 диабетиков с COVID-19. Результаты показали, что почти треть из них спустя неделю либо умирали, либо требовали подключения к аппарату ИВЛ.

Учитывая, что большинство людей поступили в больницу на 5-7 день после заражения, ученые высчитали, что каждый десятый погибал к концу второй недели борьбы с болезнью. В то же время, каждый пятый был подключен к ИВЛ.

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Также медики в очередной раз напомнили: лишний вес и наличие сахарного диабета являются одними из условий высокого риска развития тяжелой формы COVID-19. По словам профессора геронтологии из Оксфордского университета с Сары Харпер, портрет наиболее рискующего человека выглядит так:

"Это мужчина старше 70 лет с избыточным весом и сахарным диабетом", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди с сахарным диабетом имеют намного больше рисков умереть от COVID-19. Смертность у пациентов со вторым типом диабета в два раза выше, а с первым – в 3,5.