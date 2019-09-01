"Умирающие ожили": стало известно о хитрости военных Израиля при атаке террористов

Информация о ранениях военных Израиля в результате удара террористической организации "Хезболла" 1 сентября была инсценирована ЦАХАЛом.

Так, по данным "Мако" и Ynet, военнослужащие страны провели операцию по доставке раненых в больницу "Рамбам", чтобы ввести в заблуждение "Хезболлу".

ЦАХАЛ якобы заранее готовился к возможной атаке "Хезболлы" в приграничном районе и держал вертолет для "доставки" раненых в больницу.

После атаки двое военнослужащих были "загримированы" с помощью красной краски, изображающей кровь, и забинтованы, после чего их на носилках погрузили в вертолет (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Ynet

"Раненный" военный Ynet

За эвакуацией "раненых" наблюдали боевики "Хезболлы". Это позволило террористической группировке объявить, что атака на военную базу в районе Авивим была успешной.

"В израильской армии, предвидя эти "победные реляции", решили им подыграть... Разумеется, произошло чудо, и "умирающие" ожили", – отметил в Facebook журналист Макс Лурье.

Вместе с тем, врачи больницы "Рамбам" передали журналистам, что двое военнослужащих были выписаны сразу же после того, как их осмотрели врачи. Они не нуждались в медицинской помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что беспилотники Израиля 1 сентября сбросили зажигательные бомбы на территории Ливана в приграничном районе Ар Дов.

Израиль неделю готовился к атаке на ливанской границе. Это случилось после того, как страну обвинили в бомбардировке военных объектов террористов в Ираке. В связи с этим, военные находились в состоянии повышенной боевой готовности. Кроме того, со стороны "Хезболлы" были предупреждения, что они нанесут серьезный удар.

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