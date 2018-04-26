"Умирать страшно": российская школьница описала ощущения перед самоубийством

14-летняя московская школьница, которая покончила жизнь самоубийством, оставила в сети предсмертную записку на 55 страницах.

В них она подробно описала, что чувствовала перед совершением суицида, пишет "Московский комсомолец".

"Поднимите глаза к небу и посмотрите на него — вот что я видела последним в своей жизни… Пройдитесь по улицам и почувствуйте твердую почву под ногами, ведь мне уже никогда не удастся этого сделать. Цените жизнь. Цените каждое ее мгновение, ведь вы никогда не узнаете, когда сможете сделать это в последний раз", - написала она.

Эти строки были написаны незадолго до того, как девушка выпрыгнула из окна.

"Умереть страшно потому, что я боюсь, что ошиблась с выбором. Что все прекрасно нормализовалось бы и потом, сидя в каком-нибудь кафе, я бы вспоминала об этих временах с грустной улыбкой. Но НЕ умереть куда страшнее — столько последствий…" - объяснила она свой поступок.

При этом из записки видно, что школьница все же сомневалась: "Был вариант дождаться 18-летия и тогда сделать это от всех в тайне, но как опять же я говорила — у меня нет столько времени. Слишком долго, я даже года не потянула. Дальше был выход просто уйти из дома и поселиться там, где тихо и спокойно, и восстанавливаться. НО! Что бы я делала потом? Пришла обратно? Да и долго бы я не прожила — поймали бы, от голода померла — да что угодно".

Ее последними словами стали следующие строки: "Импосибл. Я перебрала все, что только можно было. И выхода я не нашла".

Как сообщал "Обозреватель", в Николаевской области девятилетний мальчик повесился в своей комнате.