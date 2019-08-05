"Умершего" президента Туркменистана показали у "Ворот ада": что происходит

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, о смерти которого ранее ошибочно заявили СМИ, появился на государственном телевидении в сюжете о том, как он проводит отпуск.

Об этом пишет "Радио Азатлык". В программе "Ватан" 4 августа показали, как Бердымухамедов активно отдыхает: ездит на велосипеде, прогуливается на лошади и стреляет из автоматического оружия.

В репортаже президент также проехался по пустыне Каракум, доехав до горящего газового кратера Дарваза, больше известного как "Врата ада".

Гурбангулы Бердымухамедов ТАСС

Гурбангулы Бердымухамедов Orient.tm

Отметим, это первое появление президента на ТВ за последние десять дней. Перед этим государственные каналы показали ролик о рабочем совещании Бердымухамедова, чтобы развеять слухи о его смерти. При этом, в сюжете упорно делали вид, что ничего не произошло и президент по своей воле вышел из отпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В воскресенье, 21 июля, СМИ заявили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. На тот момент его не видели на публике 15 дней.

Спецслужбы страны всячески скрывали информацию о состоянии здоровья и месте нахождения главы республики.

Позже стало известно, что Бердымухамедов не умер, а уехал в Германию, где проходит лечение его мать.

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