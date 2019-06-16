Умерло уже 90 человек: на популярном среди украинцев курорте вспышка опасной болезни

В Таиланде лихоманкой тенге заболели уже десятки человек, 90 человек умерли.

Об этом рассказала Life врач-инфекционист София Русанова.

"Единственный совет: если вы уже там, то закрывайте ночью балконы, окна. Не выходите вечером на прогулки, так как именно вечером вылетают комары", — уточнила специалист.

Также Русанова отметила, что вылечиться от лихорадки возможно. Лечение может продлиться от недели до месяца.

Таиланд

Ранее стало известно о вспышке лихорадки денге в Таиланде, из-за которой с начала года умерло 90 человек. Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, его симптомы: высокая температура, боль в мышцах и суставах, сыпь, тошнота и бессонница. Переносчики эпидемии — комары.

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