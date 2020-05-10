Умерли около 300 тысяч по всему миру: статистика по коронавирусу на 10 мая. Постоянно обновляется

Количество умерших от коронавируса COVID-19 по всему миру продолжает рости и приближается к отметке 300 тысяч. При этом заражено уже более 4,1 миллиона человек.

За минувшие сутки, 9 мая, антирекорд показали США – там зарегистрировали более 25 тысяч инфицированных и почти 1,5 тысячи умерших. А в Беларуси после парада в разгар пандемии заразилась тысяча человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 14 710 человек. Умерли 376 пациентов, выздоровели – 2909.

По всему миру скончались уже почти 300 тысяч пациентов. Количество зараженных превысило 4,1 млн, выздоровели – почти 1,4 млн.

В Италии более 100 тысяч человек уже вылечились от коронавируса. Динамика заболеваемости стремительно снижается.

В ВОЗ заявили, что не нет подтвержденных данных о том, что COVID-19 начал распространяться именно с рынка в городе Ухань, Китай.

Главное за 10 мая:

4:12 – Врач оценил риск заражения коронавирусом на летних площадках и в кафе. Он рассказал об опасности и ряде необходимых мер безопасности.

00:31 – В Германии начали изучать в лабораториях действие украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применяться для лечения COVID-19.

00:20 – О том, насколько эффективно в Украине лечат больных коронавирусом COVID-19, можно судить по низкой смертности, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что в Великобритании этот показатель 15%, а в нашей стране – всего 2,4%.