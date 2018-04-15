"Умерли бы на месте": ученый указал на странность с отравлением Скрипалей

Ученый Леонид Ринк утверждает, что шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию не могли отравить "Новичком".

Ринк, который является одним из разработчиком системы химического оружия "Новичок", указал на интересный нюанс в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом передает РИА "Новости".

"Данные ОЗХО, что использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты, доказывают, что это был не "Новичок". Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество "Новичок", Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же. Тем более, сам "Новичок" — это сложное нервно-паралитическое вещество, состоящее из смеси большого количества разных компонентов и добавок, которые по-разному разлагаются. Если найдено какое-то чистое вещество, это уже не "Новичок", - говорит специалист.

По его словам, если бы для отравления Скрипалей использовался "Новичок", специалисты ОЗХО нашли бы разные компоненты, которые со временем распадаются на нетоксичные составляющие. Однако тогда бы они не могли говорить о покушении с применением токсичного вещества.

В этой же части заявление ОЗХО, уверен Ринк, противоречит словам другого разработчика "Новичка" Вила Мирзаянова, живущего в США, о том, что высокая влажность Британии могла снизить летальность вещества.

"Это справедливое замечание, потому что "Новичок" — это очень неустойчивое вещество, которое зависит от воды, от щелочей, от всего. Но тогда специалисты должны были найти продукты гидролиза, а уж точно не чистого вещества", — отметил Ринк.

По мнению эксперта, Скрипалей могли отравить совершенно другим веществом — фентанилом. Это средство используется при производстве в Великобритании модных наркотических веществ.

Он напомнил, что изначально сообщалось именно об отравлении Скрипалей в ходе передозировки наркотиками.

Помимо наркотиков, например в России, фентанил применялся ранее при производстве обезболивающих средств для армии, а также в спецсредствах для силовых структур — именно такие вещества использовали при штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке.

"Картина со Скрипалями была такая же, особенно восстановление после отравления. Это типичное фентанильное отравление, когда после тяжелой ситуации пострадавшие резко пошли на поправку. Я с самого начала говорил в СМИ, что симптоматика в этом деле очень похожа на фентанильное отравление", — рассказал создатель "Новичка".

По его мнению, яд Скрипали могли получить на той же скамейке, на которой их тела и были найдены. Либо скамейка, либо сами Скрипали в тот момент могли быть обрызганы спреем с фентанилом.

"Фентанил сразу выводит человека из строя. Тот мгновенно падает. Воздействие у него моментальное", — рассказал Ринк.

Также специалист уточнил, что "Новичок" поражает глаза жертвы. А британская сторона ни в одном из своих заявлений не говорила о таком симптоме.

Delfi

Напомним, эксперты ОЗХО начали исследование проб вещества, которое использовалось при нападении на Скрипалей 21 марта, после того, как с просьбой о техническом содействии в организацию обратились власти Великобритании.

Эксперты проводили изучение проб в четырех лабораториях в Гааге. Две из них занимались медико-биологическими данными, еще две - пробами, взятыми из окружающей среды.

"Новичок" - группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Они были разработаны в СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии в Москве.

Как сообщал "Обозреватель", по информации СМИ, "Новичок", которым отравили Скрипалей, применили в форме прозрачного и не имеющего запаха геля, который нанесли на ручку входной двери в дом семьи утром 4 марта.