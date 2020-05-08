Умерли более 30 тысяч: коронавирус в Италии преодолел новую психологическую отметку

В Италии от коронавируса СOVID-19 скончались более 30 тысяч человек, за последние сутки зафиксировано 243 новых случаев.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика worldometers.info. Италия стала второй страной в Европе, где количество летальных случаев превысило такую отметку.

От коронавируса в Италии погибли более 30 тысяч человек

По состоянию на 8 мая, скончался 30 201 человек (+243 за сутки).

Всего в стране заболели уже 217 185 человек, 99 023 вылечились.

Как писал OBOZREVATEL ранее, врач из Беларуси рассказал о сотнях погибших от коронавируса. По его словам, официальные данные от Министерства здравоохранения о количестве зараженных можно умножать, как минимум, на три. А сведения об умерших от заболевания – на пять или даже на семь.