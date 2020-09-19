Умерла старейший член Верховного суда США: Трамп и Байден всполошились

Вечером 18 сентября умерла старейший член Верховного суда США 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург.

Как говорится на официальном сайте судебного органа, Гинзбург скончалась от рака.

"Судья Рут Бейдер Гинзбург умерла этим вечером в окружении своей семьи у себя дома в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы", – говорится в сообщении.

Аналитики говорят, что накануне президентских выборов между республиканцами и демократами может развернуться политическая борьба за Верховный суд, который часто оказывает решающее влияние на исход политических споров в стране.

По информации телеканала ABC, в ближайшие дни президент США Дональд Трамп сможет выдвинуть на пост пожизненного судьи Верховного суда своего кандидата. Главным претендентом является судья апелляционного суда Эми Кони Барретт. На нынешнюю должность она была номинирована Трампом в 2017 году.

При этом президент заявил, что огорчен новостью о смерти Гинзбург, назвав ее "замечательной женщиной" и "титаном права".

В свою очередь, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал подождать с назначением нового судьи до результатов ноябрьских выборов.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер также заявил, что должность судьи должна оставаться вакантной до избрания нового президента.

Как сообщает National Public Radio, за несколько дней до смерти Гинзбург, которая считалась кумиром либеральной и прогрессивной общественности, говорила своей внучке о том, что больше всего желает дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти вакантную должность заполнил уже следующий президент.

Отметим, что Гинзбург была второй женщиной в истории США, занимавшей пост судьи Верховного суда. Она заняла эту должность в 1993 году, когда президентом страны был демократ Билл Клинтон.

Гинзбург боролась с дискриминацией и отстаивала права женщин. В частности, она добивалась равенства для мужчин и женщин в оплате труда и в доступе к образованию, а также защищала права женщин на аборты. У судьи было много поклонников как среди демократов, так и среди республиканцев.

Должность члена Верховного суда США является пожизненной. Кандидата на этот пост выдвигает президент, далее назначение утверждает сенат, большинство в котором сегодня удерживают представители Республиканской партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас Джо Байден опережает Дональда Трампа в президентской гонке на 9 процентных пунктов.