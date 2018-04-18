Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш: какой она была

В США на 92 году жизни умерла бывшая первая леди Барбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего и мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего.

Эту информацию уже подтвердили в Twitter бывшего президента США Джорджа Буша старшего.

Барбара Буш возглавляла благотворительный фонд своего имени, занималась развитием образования. Особенное внимание она уделяла вопросам грамотности.

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Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc — Jim McGrath (@jgm41) 17 апреля 2018 г.

Барбара и Джордж поженились в 1945 году и имели шестерых детей. Они были в браке вместе дольше, чем любая другая президентская чета в США.

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Барбара Буш была известна своими самокритичны остроумными высказываниями и ярким чувством юмора.

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