Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш: какой она была

В США на 92 году жизни умерла бывшая первая леди Барбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего и мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего.

Эту информацию уже подтвердили в Twitter бывшего президента США Джорджа Буша старшего.

Барбара Буш возглавляла благотворительный фонд своего имени, занималась развитием образования. Особенное внимание она уделяла вопросам грамотности.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc