Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш: какой она была

В США на 92 году жизни умерла бывшая первая леди Барбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего и мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего.
Эту информацию уже подтвердили в Twitter бывшего президента США Джорджа Буша старшего.
Барбара Буш возглавляла благотворительный фонд своего имени, занималась развитием образования. Особенное внимание она уделяла вопросам грамотности.
Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc— Jim McGrath (@jgm41) 17 апреля 2018 г.
Барбара и Джордж поженились в 1945 году и имели шестерых детей. Они были в браке вместе дольше, чем любая другая президентская чета в США.
Барбара Буш была известна своими самокритичны остроумными высказываниями и ярким чувством юмора.
Как сообщал "Обозреватель", в воскресенье, 15 апреля, в России скончался известный журналист Максим Бородин, который первым написал о смерти "вагнеровцев".