Умереть в любой момент: стало известно о настоящем состоянии жертвы ''Новичка''

Пострадавший от нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Эймсбери (рядом с Солсбери) Чарльз Роули заявил, что может умереть в течение десяти лет.

По его словам, после отравление его зрение ухудшилось и ему стало трудно двигаться, пишет The Guardian.

"Я вышел из больницы, но не чувствую себя в безопасности, мысли о будущем приводят меня в ужас", — сказал он. Мужчина допускает, что может умереть от любой инфекции, поэтому боится сейчас даже простуды.

Чарльз Роули

Врачи не готовы сказать, какой именно урон его здоровью нанесло вещество, и какие осложнения могут проявиться впоследствии.

"Я один из немногих выживших после отравления "Новичком". Чувствую себя как подопытная морская свинка. Мне нужна помощь. Если бы власти предложили мне ее, я бы ее принял. Сейчас я чувствую себя преданным", — подчеркнул Роули.

При этом он рассказал, что его уже посещают мысли о самоубийстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подруга Чарльза Роули британка Дон Стерджесс погибла в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Она нанесла его себе на руки и лицо.