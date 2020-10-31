Умер звезда "Джеймса Бонда" Шон Коннери

Умер шотландский актер Шон Коннери, известный прежде всего тем, что сыграл Джеймса Бонда.

Ему было 90 лет, сообщает BBC. Актерская карьера Коннери длилась десятилетия, а многочисленные награды включали Оскар, две награды Bafta и три Золотых глобуса.

О причинах его смерти пока не сообщается.

Помимо фильмов о Джеймсе Бонде, он играл в картинах "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Скала".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в октябре 1962 года впервые на экраны вышел первый фильм о суперагенте Джеймсе Бонде "Доктор Ноу", именно он дал старт знаменитой "бондиане".