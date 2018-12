Умер знаменитый писатель Израиля с украинскими корнями: что о нем известно

В Иерусалиме скончался известный израильский писатель с украинскими корнями Амос Оз в возрасте 79 лет.

Как написала его дочь в своем микроблоге в Twitter, это случилось из-за рака во время сна, когда он находился в окружении близких.

Она попросила журналистов не беспокоить звонками и поблагодарила всех за поддержку. Оз считался одним из крупнейших современных израильских литераторов и неоднократно включался в списки фаворитов Нобелевской премии по литературе.

Он родился в Иерусалиме в 1939 году в семье эмигрантов. Отец писателя был уроженцем Одессы, а мать – Ривне. Сам Оз участвовал в Шестидневной войне и в войне Судного дня. После 1967 года опубликовал множество статей и эссе об арабо-израильском конфликте.

Писатель стал автором книг, переведенных на 38 языках в 36 странах мира. А его роман "Михаэль" включен критиками в список 100 лучших литературных произведений XX века.

В 1997 году президент Франции Жак Ширак наградил писателя орденом Почетного легиона. С 1991 года он был действительным членом Академии языка иврит. В 2009 году Оз считался основным претендентом на Нобелевскую премию по литературе, однако ее получила немецкая писательница Герта Мюллер. А в 2013 году Амос Оз стал лауреатом престижной литературной премии Франца Кафки.

Известно также, что он преподавал в Оксфордском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и в Колледже Колорадо. Более того, Амос Оз стал лауреатом Премии имени Бялика в 1986 году, Премии Израиля по литературе в 1998 году, Премии Гете в 2005 году.

My beloved father, Amos Oz, a wonderful family man, an author, a man of peace and moderation, died today peacefully after a short battle with cancer. He was surrounded by his lovers and knew it to the end.

May his good legacy continue to amend the world.