МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Умер советник Путина из "черного списка" США

5.2тЧитать новость на украинском

В России умер один из создателей Конституции и советник президента России Владимира путина Вениамин Яковлев. Ему было 86 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, он скончался после продолжительной болезни.

"Сегодня умер Вениамин Федорович Яковлев. Прощание с ним пройдет в ЦКБ в четверг, 26 июля, в 11:00 мск", - сказал собеседник агентства. Советником Путина Яковлев стал в 2005 году и находился на этой должности до настоящего времени.

Вениамин Яковлев

ТАСС

Информацию о смерти подтвердил iz.ru помощник Яковлева Денис Смола.

Новости
Охранник Трампа внезапно умер после встречи с Путиным

"Умер в больнице", — сказал он.

О его смерти также написал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в Twitter. Он отметил, что несмотря на зрелый возраст Яковлев до последнего дня продолжал трудиться и сохранял работоспособность.

Как сообщал OBOZREVATEL, Яковлев был фигурантом "кремлевского списка", опубликованного Министерством финансов США в январе 2018 года.

Против 210 фигурантов списка были введены санкции США. Среди них 114 крупных чиновников из правительства РФ, администрации Путина и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Ну я так понимаю, что теперь у украины появился шанс на нормальную жизнь? Вот сейчас самое время завыть "Щеня вмэрла". Или все таки нормальная жизнь хохлов зависит от чего-то другого?
Ответить
0
1
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Dutkowski Michał, кокошниковая свинособака нарисовалась))))
Ответить
1
0
Dutkowski Michał
Dutkowski Michał
russische Schweinehund,ты на сайте на ставку работаешь? Куда ни глянь, везде твоё свинячье рыло видно
Ответить
2
0

Наши блоги