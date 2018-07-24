Умер советник Путина из "черного списка" США

В России умер один из создателей Конституции и советник президента России Владимира путина Вениамин Яковлев. Ему было 86 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, он скончался после продолжительной болезни.

"Сегодня умер Вениамин Федорович Яковлев. Прощание с ним пройдет в ЦКБ в четверг, 26 июля, в 11:00 мск", - сказал собеседник агентства. Советником Путина Яковлев стал в 2005 году и находился на этой должности до настоящего времени.

Вениамин Яковлев ТАСС

Информацию о смерти подтвердил iz.ru помощник Яковлева Денис Смола.

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"Умер в больнице", — сказал он.

О его смерти также написал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в Twitter. Он отметил, что несмотря на зрелый возраст Яковлев до последнего дня продолжал трудиться и сохранял работоспособность.

Печальная весть: утром скончался советник Президента, один из патриархов юриспруденции, сопредседатель @alrf_ru Вениамин Федорович Яковлев. Несмотря на зрелый возраст (86), до последнего дня он продолжал трудиться, сохраняя и работоспособность, и глубину ума. Вечная память! — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 24 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Яковлев был фигурантом "кремлевского списка", опубликованного Министерством финансов США в январе 2018 года.

Против 210 фигурантов списка были введены санкции США. Среди них 114 крупных чиновников из правительства РФ, администрации Путина и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.