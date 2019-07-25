Умер президент Туниса: что известно

В четверг, 25 июля, умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси, которого ранее срочно доставили в больницу с осложнениями.

Как сообщает в Facebook Администрация главы государства, 92-летний лидер страны в июне уже дважды попадал в больницу.

Отмечается, что президент умер в военном госпитале. В Администрации добавили, что дату похорон объявят позже.

Лидер тунисской партии "Нидаа Тунес" Беджи Каид Эс-Себси стал президентом страны в декабре 2014 года. Он одержал победу во втором туре выборов с результатом 53,8%. Его соперник Монсеф Марзуки, временно исполняющий обязанности президента страны, заручился поддержкой 46,2% избирателей.

Беджи Каид Эс-Себси

Президента Туниса избирают на пять лет. Эс-Себси заявлял, что не намерен баллотироваться на второй срок из-за возраста и состояния здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уже сообщалось о смерти президента Туниса, однако эта информация оказалась ложной.

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