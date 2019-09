Умер экс-президент-диктатор Зимбабве

В пятницу, 6 сентября, на 96-м году жизни скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе.

Смерть диктатора наступила после его продолжительной борьбы с болезнью, сообщили родственники, передает BBC.

С начала года экс-лидер страны несколько месяцев провел в больнице Сингапура. Информация о состоянии его здоровья тщательно скрывалась.

Нынешний глава государства Эммерсон Мнангагва в Twitter подтвердил смерть Мугабе.

"С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", – сказано в сообщении.

Президент Зимбабве подчеркнул, что Мугабе был "иконой освободительного движения, панафриканистом, который посвятил свою жизнь эмансипации и раскрепощению своего народа".

"Его вклад в историю нашей нации и континента никогда не будет забыт", – отметил Мнангагва.

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в бывшей Родезии. Политик был заключен в тюрьму сроком более десяти лет без суда после критики правительства Родезии в 1964 году. В 1973 году, находясь в заключении, он был избран президентом Африканского национального союза Зимбабве, одним из основателей которого он был.

Был премьер-министром Зимбабве с 18 апреля 1980 года по 31 декабря 1987 года. Президентом стал 31 декабря 1987 года, и продержался на посту до 21 ноября 2017 года. Был отстранен от власти в результате военного переворота, а после помещен под домашний арест.

За время своего правления Мугабе неоднократно обвинялся в нарушении прав человека, коррупции и расизме, а его правление многие оппозиционеры в стране прямо называли диктатурой.

Также он известен своим резким неприятием секс-меньшинств и считал, что Запад "экспортирует" однополые отношения в Африку. Отметим, что еще при жизни Мугабе установил сам себе памятник.

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)