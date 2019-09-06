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6 сентября • обновлено в 09:24
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Умер экс-президент-диктатор Зимбабве

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В пятницу, 6 сентября, на 96-м году жизни скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе.

Смерть диктатора наступила после его продолжительной борьбы с болезнью, сообщили родственники, передает BBC.

С начала года экс-лидер страны несколько месяцев провел в больнице Сингапура. Информация о состоянии его здоровья тщательно скрывалась.

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Нынешний глава государства Эммерсон Мнангагва в Twitter подтвердил смерть Мугабе.

"С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", – сказано в сообщении.

Президент Зимбабве подчеркнул, что Мугабе был "иконой освободительного движения, панафриканистом, который посвятил свою жизнь эмансипации и раскрепощению своего народа".

"Его вклад в историю нашей нации и континента никогда не будет забыт", – отметил Мнангагва.

Роберт Мугабе

Роберт Мугабе

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в бывшей Родезии. Политик был заключен в тюрьму сроком более десяти лет без суда после критики правительства Родезии в 1964 году. В 1973 году, находясь в заключении, он был избран президентом Африканского национального союза Зимбабве, одним из основателей которого он был.

Был премьер-министром Зимбабве с 18 апреля 1980 года по 31 декабря 1987 года. Президентом стал 31 декабря 1987 года, и продержался на посту до 21 ноября 2017 года. Был отстранен от власти в результате военного переворота, а после помещен под домашний арест.

Роберт Мугабе в ООН

Роберт Мугабе в ООН

За время своего правления Мугабе неоднократно обвинялся в нарушении прав человека, коррупции и расизме, а его правление многие оппозиционеры в стране прямо называли диктатурой.

Также он известен своим резким неприятием секс-меньшинств и считал, что Запад "экспортирует" однополые отношения в Африку. Отметим, что еще при жизни Мугабе установил сам себе памятник.

Роберт Мугабе и Владимр Путин

Роберт Мугабе и Владимр Путин

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Как сообщал OBOZREVATEL, умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси, которого ранее срочно доставили в больницу с осложнениями.

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Dell Alex
Dell Alex
Кого-то не того съел?
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