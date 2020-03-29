Главная Новости
29 марта • обновлено в 10:04
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Умер первый младенец, зараженный коронавирусом

2.3т
Читать материал на украинском

В Чикаго скончался годовалый ребенок, у которого ранее был диагностирован коронавирус.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Об этом сообщила Chicago Tribune со ссылкой на губернатора штата Иллинойс Дж. Б. Притцкера.

От коронавируса впервые умер младенец

От коронавируса впервые умер младенец

Иллюстрация

"Сегодня у меня есть ужасно печальная новость. Среди погибших за последние 24 часа был… младенец", – сказал губернатор.

Точный возраст и история болезни ребенка не разглашаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из больницы в Черновцах выписали ребенка, который выздоровел от коронавируса.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
США Чикаго
Теги
дети смерть вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
15
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги