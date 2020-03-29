Умер первый младенец, зараженный коронавирусом

В Чикаго скончался годовалый ребенок, у которого ранее был диагностирован коронавирус.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС
Об этом сообщила Chicago Tribune со ссылкой на губернатора штата Иллинойс Дж. Б. Притцкера.
От коронавируса впервые умер младенец
Иллюстрация
"Сегодня у меня есть ужасно печальная новость. Среди погибших за последние 24 часа был… младенец", – сказал губернатор.
Точный возраст и история болезни ребенка не разглашаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из больницы в Черновцах выписали ребенка, который выздоровел от коронавируса.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.