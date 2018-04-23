Умер музыкант группы "Сектор газа"

В Воронеже умер бас-гитарист группы "Сектор Газа" Сергей Тупикин 23 апреля в возрасте 53 лет.

"Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля", – цитирует РИА "Новости" слова представителя воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Похороны музыканта состоятся 24 апреля на Юго-Западном кладбище города. Что послужило причиной смерти Тупикина, не уточняется. По словам судмедэксперта, все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.

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Стоит отметить, что в "Секторе Газа" он играл практически с самого основания коллектива. Сначала он был гитаристом, а бас-гитаристом стал в период с 1989 по 1993 год. После ухода из группы он не смог больше нигде себя реализовать.

До этого коллектива музыкант работал с Ольгой Зарубиной, известной по песне "На теплоходе музыка играет". Кроме того, Тупикин участвовал в аранжировках песен "Сектор газа".

В 2011 году музыканта жестоко избили возле его дома, после чего он стал инвалидом.

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