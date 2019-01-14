Ударили ножом: мэр Гданьска умер после нападения

Мэр польского Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом на сцене во время благотворительного концерта, 14 января умер в больнице.

После нападения он был госпитализирован в критическом состоянии и прооперирован, сообщило местное издание Onet.

Нападение на Адамовича произошло вечером 13 января. Когда он был на сцене, туда забежал мужчина и несколько раз ударил его ножом. Преступник прокричал в микрофон, что это месть якобы за несправедливый тюремный срок, после чего был задержан.

Павел Адамович Onet

"С глубочайшим сожалением мы должны сообщить вам, что проиграли борьбу за жизнь мэра. Мэр Адамович умер. Светлая ему память", - сказал доктор Ежи Карпиньски.

Новость обновляется.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!