Умер ливийский союзник Путина - СМИ

В Париже умер командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

"Поступает информация о его кончине", – рассказал источник в Триполе РИА "Новости".

Информация о том, что его срочно госпитализировали, появилась в СМИ 11 апреля. Предположительно, у Хафтара случился инсульт. Его вывезли из столицы Иордании в Париж. Однако некоторые его приближенные данную информацию опровергли.

"Он находится в Иордании для политических переговоров и хорошо себя чувствует", – заявил военный из Ливии.

Отмечается, что Хафтар после начала гражданской войны и убийства Муаммара Каддафи активно противодействовал исламским радикалам. В 2014 году он начал масштабную операцию по освобождению территорий от экстремистов. Через год он возглавил Ливийскую национальную армию.

Как сообщал "Обозреватель", "правительство" Хафтара базируется в городе Тобрук и не признается ООН. Президент РФ в 2016 году выразил готовность с ним сотрудничать.