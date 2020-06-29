Умер конструктор ракеты, доставившей в космос Гагарина

В США в возрасте 94 лет скончался ученый Анатолий Дарон, который сконструировал ракету для полета Юрия Гагарина в космос.

Об этом сообщили на сайте НПО "Энергомаш", где многие годы работал выдающийся инженер-конструктор. В некрологе отметили, что он ушел из жизни 24 июня. Причиной его смерти стало обострения многолетней сердечно-почечной недостаточности.

Дарон родился в Одессе в 1926 году. В 1948 году он окончил Московский авиационный институт. С августа 1948 по июнь 1998 года работал в ОКБ-456 (НПО "Энергомаш"), пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела, ведущего конструктора.

Ученый внес большой вклад в разработку первых экспериментальных камер КС-50 и ЭД-140. Был ведущим конструктором при разработке ЖРД РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7, а также ЖРД РД-270 для РН УР-700.

Дарон является кавалером орденов Трудового Красного Знамени (1957 год), Ленина (1961 год), Дружбы (1996 год), Заслуженный конструктор РСФСР (1989 год), имел степень доктора технических наук (1967 год), был профессором (1976 год). В США известный инженер жил с семьей с 1998 года.

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