Умер экс-секретарь ООН, поддерживающий Украину

Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался в возрасте 80 лет.

Аннан был первым темнокожим африканцем, который занял роль высшего дипломата в мире, отбывал два срока с 1997 по 2006 год, передает ВВС.

Позднее он служил специальным посланником ООН в Сирии, возглавляя усилия по поиску мирного решения конфликта.

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Большое внимание он также уделял и проблемам Украины. В 2002 году Аннан был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I ст. — за выдающийся личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и странами международного содружества, весомую роль в поддержании мира и безопасности в мире.

Кофи Аннан во время посещения музея Чернобыля в Киеве

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