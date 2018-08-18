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Умер экс-секретарь ООН, поддерживающий Украину

11.7тЧитать новость на украинском

Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался в возрасте 80 лет.

Аннан был первым темнокожим африканцем, который занял роль высшего дипломата в мире, отбывал два срока с 1997 по 2006 год, передает ВВС.

Позднее он служил специальным посланником ООН в Сирии, возглавляя усилия по поиску мирного решения конфликта.

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Большое внимание он также уделял и проблемам Украины. В 2002 году Аннан был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I ст. — за выдающийся личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и странами международного содружества, весомую роль в поддержании мира и безопасности в мире.

Кофи Аннан во время посещения музея Чернобыля в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 17 августа, на 74-м году жизни скончался знаменитый советский и российский поэт, автор песен Николай Зиновьев.

Персона
Кофи Аннан
Объект
ООН
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Кастрюлеголовым бы чернокожего президента, и тогда поддержка Украины Западными толерастами возросла бы в разы.
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Ш. Олег
Ш. Олег
… а ещё он поддерживал ввод войск западной коалиции в Ирак (увидев пробирку с белым порошком, которой размахивал с трибуны ООН Колин Пауэлл) и в Афганистан (даже пробирки не увидев). Иракцы и афганцы с тех пор живут в мире и благоденствии, за что, очевидно, Аннану и дали Нобелевку. :) Впрочем, пусть покоится с миром - кто из нас не совершал ошибок?
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Tarasik
Tarasik
и последним...
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