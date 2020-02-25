Умер бывший президент Египта

Бывший президент Египта Хосни Мубарак, который был у власти с 1981 года и до египетской революции 2011 года, скончался в возрасте 91 года.

Об этом сообщило издание Sky News Arabia со ссылкой на источники, близкие к семье политика. Официальной информации на этот счет пока нет.

Издание отмечает, что причины смерти Мубарака неизвестны. В последние годы он отошел от политической карьеры и редко появлялся на публике.

Хосни Мубарак

Отметим, Мубарак стал президентом после того, как его предшественник Анвар Садат был убит исламистами во время военного парада.

В 2011 году в Египте начались массовые протесты против 30-летнего режима Мубарака. Протестующие требовали его отставки, а также отмены чрезвычайного положения, борьбы с безработицей, увеличения минимальной заработной платы, решений проблем нехватки жилья, роста цен на продовольствие, свободу слова и повышения уровня жизни.

29 января Мубарак объявил о роспуске правительства.

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