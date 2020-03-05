Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр, который занимал должность с 1982 по 1991 годы, умер в Перу. Ему было 100 лет.

Об этом сообщил сын дипломата радиостанции RPP. Смерть наступила дома у экс-генсека по естественным причинам. Похоронят Хавьера Перес де Куэльяра 7 марта в Лиме.

Его похороны будут сопровождаться почестями, соответствующими главе государства. Родился бывший генсек 19 января 1920 года в столице Перу. Он был послом в СССР, Британии и ряде других стран.

Хавьер Перес де Куэльяр умер news.un.org

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