Умер актер, сыгравший Бобу Фетта в оригинальной трилогии "Звёздных войн"

В возрасте 75 лет умер британский актёр Джереми Буллок, сыгравший охотника за головами Бобу Фетта в оригинальной трилогии "Звездные войны".

Об этом сообщили на сайте фан-клуба персонажа. Причины смерти не указаны.

Буллок родился 16 февраля 1945 года в Лестершире. С 12 лет он начал сниматься в фильмах компании Disney, рекламных роликах и британских ситкомах. За всю жизнь Буллок сыграл 110 различных ролей.

Наиболее известны его работы в "Доктор Кто", "О, счастливчик!", третьем фильме"Омен", сериалах "Робин из Шервуда" и "Чисто английское убийство".

Поклонники "Звёздных войн" знают его как исполнителя роли Бобы Фетта в V и VI эпизодах саги. Кроме того, он исполнил роли лейтенанта Шекила в "Империи наносит ответный удар" и капитана Джеремока Колтона в "Мести ситхов".

В свободное время Буллок любил играть в крикет, много путешествовал. Он также коллекционировал сувениры с изображениями Бобы Фетта, некоторые из которых дарили ему поклонники, а некоторые он покупал в магазинах игрушек. Его домашний кабинет превратился в своеобразный музей Бобы Фетта.

Как писал OBOZREVATEL, умер актер, сыгравший роль Дарта Вейдера в фильме "Звездные воины", Дэвид Проуз. На момент смерти знаменитости было 85 лет.