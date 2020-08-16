Умер 30-летний внук Назарбаева

Мирослав Семенюк Мир 13:18, 16.08.2020 Обновлено: 13:26, 16.08.2020

В ночь на 16 августа умер 30-летний внук первого президента Казахстана, председателя Совета безопасности Нурсултана Назарбаева Айсултан.

Как сообщает zakon.kz, Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне. Предварительная причина смерти – остановка сердца.

Другие подробности пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Айсултан Назарбаев совершил попытку самоубийства в Лондоне, а затем накинулся на полицейского и искусал его.

В феврале 2020 года внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища.

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