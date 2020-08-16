Умер 30-летний внук Назарбаева

В ночь на 16 августа умер 30-летний внук первого президента Казахстана, председателя Совета безопасности Нурсултана Назарбаева Айсултан.

Как сообщает zakon.kz, Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне. Предварительная причина смерти – остановка сердца.

Другие подробности пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Айсултан Назарбаев совершил попытку самоубийства в Лондоне, а затем накинулся на полицейского и искусал его.

В феврале 2020 года внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!