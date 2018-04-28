Сдать связи с олигархами Путина: Радзиховский пояснил последствия

Сенат США потребовал у крупнейших мировых банков раскрыть данные о связях с российскими олигархами. Однако без поддержки Конгресса этот ультиматум не имеет значения.

"Не думаю, что то, что группа сенаторов обратилась к банкам, может иметь какие-то последствия. Ну, обратились и обратились. Вот если Конгресс США примет соответствующий закон, тогда это может иметь некоторое значение", - написал в своем блоге на "Обозревателе" журналист и публицист Леонид Радзиховский.

Кроме этого, по его словам, в России нет олигархов кроме президента РФ Владимира Путина.

"У России нет никаких олигархов. Это абсолютно такое же бессмысленное и вредное слово, как слово "выборы" по отношению к тому, что было в марте 2018-го года. Олигарх - человек, который соединяет власть и собственность. Олигарх в России один - Путин Владимир Владимирович", ― написал Радзиховский.

Как писал "Обозреватель", ПАСЕ признала контроль РФ над Донбассом.